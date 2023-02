Autonomia: Manfredi, non piace a incapaci?Categoria ampia

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - "Questo progetto non piace a tanti, quindi evidentemente è una categoria molto ampia". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui "gli avversari dell'autonomia sono quelli che non sono capaci di fare il loro mestiere". "Sono convinto che bisogna riflettere molto su questo progetto di autonomia - ha affermato Manfredi - e sono convinto che sia il Governo che il Parlamento lo faranno insieme a tutte le forze politiche e alle istituzioni anche economiche e del Paese perché noi dobbiamo lavorare per il bene dell'Italia indipendentemente dagli interessi di parte. Dobbiamo mettere, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, al centro gli interessi del Paese". Rispetto ai toni che si stanno utilizzando in queste settimane, Manfredi ha ricordato che "siamo in una fase di campagna elettorale, dopo le elezioni per le regionali di questo fine settimana, si comincerà a ragionare con altri toni". (ANSA).