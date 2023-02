San Valentino: Sorrento si veste a festa per gli innamorati

(ANSA) - SORRENTO, 08 FEB - Il 14 febbraio per Sorrento ha da sempre un forte significato, cade la festa del patrono Sant'Antonino che coincide con la riapertura della maggior parte delle attività. Quest'anno visitare Sorrento ci sarà un motivo in più, da oggi fino al 15 febbraio si svolgerà "Sorrento in Love", un periodo tutto dedicato alla festa degli innamorati quando la città si vestirà di rosso per festeggiare San Valentino. La festa degli innamorati. Per l'occasione i ristoranti metteranno in menu proposte per innamorati.

"Sorrento in Love", questo il nome scelto per l'iniziativa, ha l'obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno nella città del Tasso.

In particolare, il programma prevede via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, addobbate con cuori e luminarie, così come la villa comunale Salve D'Esposito. Inoltre i negozi del centro saranno allestiti a tema, ed alcuni angoli del centro storico illuminati con il colore dell'amore.