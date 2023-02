Omicidio Ugo Russo: sit-in comitato davanti al tribunale

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Manifestazione del comitato "Verità e Giustizia per Ugo Russo" in occasione dell'udienza preliminare che a Napoli, vede imputato il carabiniere che la notte tra il 29 febbraio e primo marzo 2020 ha sparato quattro colpi con la pistola d'ordinanza contro il 15enne Ugo Russo il quale, armato di una replica di una pistola, con un complice, ha tentato di rapinare l'orologio Rolex che il militare aveva al polso.

I familiari e gli amici del ragazzo, nei quartieri spagnoli della città, hanno fatto realizzare un murale che raffigura la giovanissima vittima che, come riportato su Il Mattino, su decisione del Consiglio di Stato, dovrà essere rimosso. Riguardo la rimozione, il padre di Ugo, Vincenzo Russo, ha fatto sapere stamattina che a riguardo la famiglia non ha ancora preso una decisione.

"Se il carabiniere verrà condannato - ha detto il padre della giovane vittima - non sarà una nostra vittoria, ma una vittoria della Giustizia". (ANSA).