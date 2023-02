Nei pressi del centro commerciale con dosi, soldi e smartphone

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 08 FEB - Sorpresi a spacciare droga nei pressi del centro commerciale: denunciati due minorenni. È accaduto a Pompei (Napoli) dove i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno effettuato un blitz nelle aree poste a ridosso di un centro commerciale della città mariana.

Qui i militari dell'Arma hanno notato due ragazzi di 16 anni che, alla vista della 'gazzella', sono stati presi da evidente panico, tanto che uno di loro ha deciso di buttare via un pacchetto di sigarette mentre l'altro si è liberato di tre involucri. A questo punto i carabinieri hanno bloccato i ragazzi e raccolto quanto avevano cercato di nascondere. Nel pacchetto sono state rinvenute sei dosi di hashish, mentre nei tre involucri sono stati recuperati cinque grammi dello stesso stupefacente. Nel corso della successiva perquisizione personale, addosso ai due sono stati trovati tre cellulari e la somma di 130 euro in contanti, materiale che insieme alla droga è stato sequestrato. I due minori sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. (ANSA).