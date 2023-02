Firmato protocollo per diga Campolattaro

(ANSA) - BENEVENTO, 08 FEB - Siglato a Napoli il protocollo d'intesa tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Consorzio di bonifica Sannio Alifano, Coldiretti, Confagricoltura e Cia che istituisce la cabina di regia territoriale per la realizzazione delle opere irrigue della risorsa accumulata dalla diga di Campolattaro sul fiume Tammaro.

Il documento è stato siglato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, dai presidenti della Provincia Nino Lombardi, del Consorzio di Bonifica Franco Della Ratta, della Coldiretti Gennarino Masiello, della Confagricoltura Antonio Casazza, della Cia Carmine Fusco.

Secondo le intese, la Provincia di Benevento avrà il compito di rappresentare tutto il territorio sannita e avrà la responsabilità del coordinamento del lavoro per il Masterplan.

Il presidente Nino Lombardi ha espresso la sua più "viva soddisfazione": "L'accordo siglato è di rilievo strategico.

Voglio dare atto al presidente De Luca ed al vice presidente Bonavitacola di aver accolto le istanze e i programmi rappresentati dalla Provincia e dalle Associazioni di categoria sannita oltre che dal Consorzio di Bonifica. Il documento segna innanzitutto il riconoscimento dei territori locali quali protagonisti di un fondamentale snodo di rinascita e sviluppo delle aree interne. La Provincia, in questo contesto, come ha rimarcato con forza il Presidente De Luca, assume il coordinamento del programma che la vedrà lavorare d'intesa con il Consorzio di bonifica e le Associazione di Categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia per realizzare il servizio irriguo per il Sannio tutto. Oggi comincia il lavoro del Masterplan che, lo voglio ribadire, nella mia qualità di Presidente della Provincia, non vedrà l'esclusione di alcun Comune del Sannio: anzi tutti saranno protagonisti". (ANSA).