Arrestata a Napoli una donna per 'tratta di persone'

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Continuano i controlli dei carabinieri a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe da parte dei Carabinieri della compagnia Stella su disposizione del comando provinciale di Napoli. Durante le operazioni, svolte con il contributo dei militari del reggimento Campania e con quelli dei reparti speciali, è stata arrestata una 34enne nigeriana già nota alle forze dell'ordine.

I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno rintracciato la donna in via Sopramuro e l'hanno arrestata in virtù di un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari perché gravemente indiziata di tratta di persone e riduzione in schiavitú. La donna è in carcere dove dovrà scontare la pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione.

I militari del Nil di Napoli hanno invece denunciato un 47enne di origini pakistane, titolare di un mini market. Diverse le violazioni dell'uomo sanzionato anche per 40mila euro.

L'attività è stata sospesa perché al suo interno è stato trovato un lavoratore in nero. Il personale dell'Asl ha sequestrato 105 chili di alimenti privi di tracciabilitá o addirittura scaduti.

I Carabinieri del reggimento Campania hanno denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio un 62enne. L'uomo, con patente già revocata lo scorso agosto, è stato sorpreso a piazza Garibaldi alla guida di un'auto.

I controlli seguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).