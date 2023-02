Auto in fiamme sulla A16, salvo il conducente

(ANSA)- AVELLINO, 7 FEB- Paura per un automobilista rimasto intrappolato nell'auto in fiamme mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa. L'incendio si è sviluppato nel territorio di Monteforte Irpino, a pochi chilometri dal casello di Avellino Ovest. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Avellino che dopo aver messo in salvo l'automobilista, un trentenne proveniente dal nord Italia e diretto a Bari che non ha subito alcuna conseguenza, hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la carreggia. (ANSA)