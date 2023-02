Calcio: Roberto Stellone nuovo allenatore del Benevento

(ANSA) - BENEVENTO, 06 FEB - E' Roberto Stellone il nuovo allenatore del Benevento Calcio. Il tecnico romano subentra al campione del mondo Fabio Cannavaro, esonerato sabato dal presidente Oreste Vigorito dopo l'ennesima sconfitta casalinga contro il Venezia.

Suo vice è Dagoberto Carbone, già allenatore del settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra.

Il nuovo tecnico già oggi pomeriggio ha tenuto il primo allenamento con la sua nuova squadra. "La società del Benevento Calcio - si legge in una nota - porge a Stellone e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto augurando a tutti buon lavoro per la nuova avventura con il Club giallorosso".

Il nuovo tecnico incontrerà la stampa venerdì prossimo (ore 12,10) in occasione della conferenza pre-gara. (ANSA).