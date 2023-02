Bomba carta esplosa davanti Poste a Napoli, denunciato un 32enne

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - E' ritenuto colui che venerdì scorso ha fatto esplodere un potente petardo davanti all'ufficio centrale delle Poste di via Monteoliveto, a Napoli: si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine, identificato attraverso una rapida indagine dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro.

Ai militari, che lo hanno rintracciato nella sua abitazione, ha riferito di avere compiuto il gesto per festeggiare l'imminente partenza di un amico per l'estero.

Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

La casa dove vive è stata perquisita e son stati trovati 40 piccoli ordigni e un kit per costruirne di nuovi. Micce, involucri e polvere nera. Tutto è finito sotto sequestro. Il 32enne è stato denunciato. (ANSA).