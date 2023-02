Incendio in abitazione a Paternopoli, anziano salvo

(ANSA)- AVELLINO, 5 FEB- Ore di paura nella notte a Paternopoli, in provincia di Avellino, per un incendio divampato in una pertinenza di un'abitazione in via Capuani. In casa si trovava un 94enne rimasto bloccato dalle fiamme che si stavano propagando all'interno e ad altre abitazioni vicine. L'anziano è riuscito a trovare un varco e con l'aiuto dei vigili del fuoco del Distaccamento di Grottaminarda, è stato messo in salvo. I caschi rossi, arrivati sul posto con un'autobotte, sono stati impegnati diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. (ANSA)' (ANSA).