A Los Angeles, Italia, Pinocchio e le leggende tricolori

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - Nel segno di "Pinocchio" di Guillermo del Toro, il film d'animazione favorito agli Oscar 2023, e di altre 'leggende' italiane (come Lamborghini, Padre Pio, Lina Wertmuller e Giancarlo Giannini): la 18esima edizione del Festival "L.A., Italia - Film, Fashion and Art" si terrà dal 5 all'11 marzo, alla vigilia degli Academy Awards (domenica 12 marzo). L'opera del maestro messicano, prodotta da Netflix e già premiata ai Golden Globe, sarà celebrata al TCL Chinese Theatre, domenica 5 marzo, con una proiezione speciale ed un premio all'artista che è riuscito a realizzare il sogno della vita, la sua versione della storia del burattino di Collodi. Promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno della Dg Cinema e Audiovisivi del MiC, il patrocinio del MAECI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, "L.A., Italia Festival 2023" (presieduto dal premio Oscar Bobby Moresco) premierà poi la compositrice Diane Warren e la cantante Sofia Carson artefici della canzone "Applause" in corsa per la statuetta con il film "Tell It Like a Woman" prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi per ILBE in associazione con "We Do Ita Together" di Chiara Tilesi. Questa opera tutta al femminile sarà raccontata a Hollywood anche da due delle sette registe che l' hanno realizzata: Maria Sole Tognazzi e Catherine Hardwicke. Premi anche per l'attore italo-americano Frank Grillo (star dei film d'azione ed ora protagonista del film "Lamborghini") e per il regista Ferzan Ozpetek, al quale verrà dedicata una retrospettiva. "L.A, Italia 2023", con il patrocinio del Consolato Generale e dell'Istituto Italiano di Cultura, è promosso con la partecipazione di RS Productions, Colorado Pictures, ILBE, Medusa e Rai Com.