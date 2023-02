Killer 'ndrangheta evaso: aspettava taxi, non era armato

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Massimiliano Sestito, il killer evaso dai domiciliari a Pero (Milano) e catturato stasera a Sant'Anastasia (Napoli), non era armato al momento dell'intervento dei carabinieri. Era da solo davanti alla stazione della Circumvesuviana e aspettava un taxi. In suo possesso un documento di identità del fratello, con il quale esiste una notevole somiglianza. Sono in corso indagini per accertare da dove provenisse e dove intendesse dirigersi.

All'operazione hanno preso parte i militari della sezione catturandi del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli e i carabinieri di Cercola, località nella quale si supponeva che il latitante potesse gravitare. Il latitante aveva con sé alcune banconote da 50 euro e due immaginette religiose.

(ANSA).