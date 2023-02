Dipendente market muore schiacciato da cancello struttura

(ANSA) - SALERNO, 04 FEB - Un 38enne ha perso la vita schiacciato dal cancello del supermercato in cui lavorava.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Vallo della Lucania (Salerno). L'uomo, dipendente del market, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate: probabile che stesse chiudendo il cancello scorrevole in ferro esterno alla struttura che, per cause ancora ignote, si è improvvisamente staccato e lo ha schiacciato.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per ricostruire la dinamica.

(ANSA).