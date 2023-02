Pompei: studiosi in campo per aprire Grotta San Biagio

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 03 FEB - Partono le indagini sulla stabilita' del costone di Varano e della Grotta di San Biagio, uno dei luoghi piu' antichi di culto cristiano situato sotto Domus Romana Villa Arianna, l'obiettivo del Parco archeologico di Pompei e del Centro Interdipartimentale dei Beni Culturali (CiBEC) dell'università di Napoli Federico II di Napoli o di aprire al pubblico un luogo di culto risalente al V-VI secolo d.C. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla cittadinanza che chiede da un cinquantennio la possibilita' di visitare la costruzione sotterrenea, in primo tempo forse catacombe, e in seguito nel culto dei Benedettini.

Le prove in corso sono eseguite a cura dell'Ente Autonomo Volturno (EAV), impegnato nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria posta a valle del costone di Varano. In origine la Grotta era conosciuta come Ipogeo dei Santi Giasone e Mauro, in seguito Grotta di San Biagio, che fu fortunosamente ritrovata, con i suoi preziosi affreschi di Arcangeli e Santi, in seguito a uno sprofondamento che rilevò l'esistenza di passaggi sotterranei che dalle Ville Stabiane portavano a valle.

''Si tratta di un contesto unico da recuperare e valorizzare, che si aggiunge al quadro storico delle testimonianze archeologiche dell'area di Stabia - spiega il sirettore del parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel - Tutto il territorio e' oggetto di grande attenzione da parte del Parco archeologico che sta investendo in questi anni complessivamente circa 4 milioni di euro a Castellammare di Stabia. Oltre alle indagini sulla grotta di San Biagio, abbiamo in campo una serie di progetti di ricerca, manutenzione, restauro e accessibilita' delle ville antiche sul piano del Varano e un progetto di ampliamento del Museo Libero D'Orsi nella Reggia di Quisisana. Viste l'unicita' e la complessita' del patrimonio presente sul territorio, possiamo definire Stabia un vero gigante culturale e come tale va raccontato. L'importanza dell'antica Stabia si comprende non ultimo dalla vicenda della straordinaria statua del Doriforo, trovata nel 1976 nel territorio stabiese e finita negli Stati uniti, che speriamo di riportare in Italia''. (ANSA).