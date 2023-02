Pd: Napoli; da Roma lista circa mille iscritti da cancellare

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Sono circa mille gli iscritti al Pd di Napoli indicati dalla commissione nazionale di Roma per la cancellazione: se ne occuperà la commissione provinciale di Napoli, che si riunisce alle ore 17. Lo apprende l'ANSA da fonti del Pd.

Il file con i mille nomi da cancellare per diverse irregolarità nel tesseramento non è stato ancora ricevuto e verrà esaminato dalla commissione oggi pomeriggio per verificare l'esistenza delle anomalie. "Nel pomeriggio - spiega all'ANSA Luigi Cimmino, presidente della commissione provinciale di Napoli - proseguiremo con attenzione il lavoro sulla lista inviata da Roma nel rispetto del regolamento".

Nel partito, si apprende da fonti partenopee del Pd, resta alta la tensione e si pretende che la maggioranza dei nomi segnalati come irregolari da Roma vengano effettivamente cancellati. (ANSA).