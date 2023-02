Pd: boom iscritti a Caserta, in corso verifiche

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - Sarebbero circa 6000 gli iscritti al Pd a Caserta e provincia, dove nel 2020 erano stati 1968 i tesserati, mentre nel tesseramento del 2021 l'iscrizione a Caserta era stata annullata per irregolarità. Lo si apprende da fonti del partito.

Intanto sono in corso i controlli da parte della commissione provinciale diretta da Francesco Gatto: "Al momento - spiega all'ANSA Gatto - in alcune realtà emergono dati sovradimensionati rispetto a quanto ci aspettavamo. Ora la commissione sta eseguendo un accurato lavoro di analisi nome per nome degli iscritti, anche perché dai primi dati arriva un rapporto sbilanciato tra tesserati e numero dei voti per il Pd in alcuni Comuni alle ultime elezioni politiche. Di solito a livello nazionale l'iscrizione al Pd è di circa il 20-25% delle persone che votano il partito, stavolta siamo in alcuni Comuni del Casertano al 90%".

Da quanto emerge da fonti dem sarebbero emersi anche casi di pagamento della quota di iscrizione di vari tesserati da parte della stessa persona. Il regolamento prevede che il versamento possa avvenire da parte della stessa fonte (conto corrente bancario o carta di credito) al massimo per tre tessere, soglia che potrebbe essere stata superata con pagamenti di più iscrizioni in comuni diversi. (ANSA).