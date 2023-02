Oscar "Mao Santa" riabbiaccia Caserta, 'qui centro del mondo'

(ANSA) - CASERTA, 02 FEB - Oscar Schmidt riabbraccia Caserta, che gli dona tanto affetto e una figurina celebrativa. Un abbraccio suggellato alla Sala Consiliare del Comune di Caserta, dove il campione brasiliano di basket è stato ricevuto dal sindaco Carlo Marino per l'iniziativa promossa in collaborazione con l'Associazione "Figurine Forever", nel corso della quale sono state illustrate le due edizioni di figurine realizzate: una tiratura limitata e numerata in sole 100 copie e una tiratura non numerata, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all'Associazione "L'angelo degli ultimi" di Caserta.

L'ex cestista della Juvecaserta di fine anni '80, noto come "Mao Santa" per la capacità di trovare sempre la retina, è da qualche giorno a Caserta dove ha partecipato con altre vecchie glorie della Juvecaserta, come l'ex coach Boscia Tanjevic, e gli ex compagni di squadra Enzo Esposito e Giorgio Glouchkov, alle riprese di "Scugnizzi per sempre", la docuserie che la società Tramp Limited sta girando a Caserta per raccontare la storia della gloriosa squadra di basket di Terra di Lavoro.

"Sono stati giorni fantastici qui a Caserta - ha detto Oscar - e oggi per me è un giorno speciale. Ci sono tante persone che mi vogliono bene, e che hanno deciso di venire al Comune per salutarmi e manifestarmi una volta di più il proprio affetto. A Caserta ho vissuto alcuni tra i momenti più belli ed entusiasmanti della mia vita e per me Caserta è il centro del mondo. Sono orgoglioso di essere cittadino onorario casertano: di questo ringrazio il Sindaco e l'intera Amministrazione. Mi avete concesso un immenso privilegio". "Oscar - ha detto emozionato il sindaco Marino - è un esempio per intere generazioni di casertani, dal punto di sportivo e soprattutto umano. Non a caso sei anni fa il Consiglio Comunale ha deciso di conferirgli all'unanimità la cittadinanza onoraria di Caserta.

Oscar ha dimostrato, assieme alla grande Juvecaserta di quegli anni, come lo sport sia un formidabile strumento di crescita e di sviluppo sociale". (ANSA).