Incendio nella galleria Vittoria, la testimonianza di Bassolino

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - "Con la Panda di Anna Maria stavamo attraversando la galleria Vittoria in direzione di via Acton.

D'improvviso tutto si ferma, si alza un denso fumo per un incendio, tornano indietro motorini e persone a piedi. Poi diverse macchine fanno retromarcia e così anche noi usciamo al Chiatamone". Lo racconta sui social Antonio Bassolino. "È stato molto brutto, grande lo spavento, ma per fortuna ed anche grazie all'intervento di forze dell'ordine e di cittadini niente di grave per noi e per tante altre persone", sottolinea. (ANSA).