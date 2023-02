Traffico in tilt,a Napoli giornata di passione per automobilisti

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Mattinata di passione per gli automobilisti napoletani. Traffico in tilt, spostamenti con tempi allungati a dismisura. A provocare grandi disagi vari fattori. Ci sono diversi cantieri stradali aperti in varie zone della città. Poi, gli indispensabili lavori per la Galleria Vittoria e la sua necessaria chiusura, fino a domani alle 6, ha fatto venire meno la possibilità di utilizzare un'arteria fondamentale per gli spostamenti in città. E, inoltre, la chiusura mattutina alla circolazione della linea 1 della metropolitana per testare i nuovi treni ha costretto molti utenti del trasporto pubblico ad utilizzare l'auto., (ANSA).