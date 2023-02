Tappa a Napoli per le 'Imprese Vincenti' del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - E' la sostenibilità il tema distintivo dell'undicesima tappa del roadshow 'Imprese Vincenti' di Intesa Sanpaolo giunto a Napoli. Dieci le aziende di Campania, Calabria e Sicilia selezionate che oggi raccontano la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo e le azioni di innovazione messe in campo sviluppate in questo particolare contesto economico.

Il programma 'Imprese Vincenti', giunto alla quarta edizione, punta alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

Quest'anno i filoni progettuali del Pnrr acquistano una rilevante centralità e costituiscono sia parte dei parametri attraverso cui le aziende sono state selezionate che i temi portanti del tour che tocca le principali città italiane.

'Imprese Vincenti' offre alle imprese l'opportunità di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto.

Quella napoletana - ospitata nella sede della Fondazione Made in Cloister, in piazza Enrico De Nicola - è l'undicesima tappa del roadshow che, in quattordici appuntamenti, attraversa tutto il Paese. "Siamo felici di accogliere qui queste imprese che sono dieci espressioni di un Sud che innova e che produce, di un Sud che ha resistito a tre anni difficilissimi, di un Sud che trova soluzioni, che è attento al territorio e alle persone, al capitale umano interno e anche ai propri clienti, di un Sud che ha grande fiducia rispetto a un futuro che immaginiamo sicuramente migliore'', ha detto Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo.

(ANSA).