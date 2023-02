Rifiuti speciali in officina meccanica, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - I Carabinieri Forestali di Roccarainola, insieme ai Carabinieri della casrma di Poggiomarino, nell'ambito dei controlli volti al contrasto degli smaltimenti illeciti e alla verifica delle corrette procedure di gestione rifiuti prodotti dalle attività artigiane, hanno denunciato il titolare 50enne di autofficina di Poggiomarino perché nei locali dell'officina sono stati ritrovatii rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (parti motore non bonificate, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, veicoli fuori uso) che - secondo i militari - non venivano smaltiti secondo la normativa vigente. L'area adibita a deposito rifiuti è stata posta sotto sequestro giudiziario. Il titolare inoltre è stato sanzionato anche per un importo di euro 4000 per inadempimenti amministrativi. (ANSA).