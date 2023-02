Pd: Oliviero, soddisfatto da risposta del Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, si dice soddisfatto per "l'importante risposta che è arrivata dal tesseramento del partito democratico" in provincia di Caserta che si è concluso a ieri alle 12,00. Oltre 5000 i tesserati in una provincia di 1 milione di abitanti. Tra le adesioni tanti sindaci, amministratori, militanti e simpatizzanti, donne e uomini, tantissimi giovani che hanno riconosciuto la qualità della proposta politica, dando nuova fiducia al Pd, si sottolinea in una nota.

"Questo partito in provincia di Caserta aveva la forte necessità di ritrovarsi per ripartire dopo la battuta di arresto degli ultimi anni, causata da decisioni sempre prese nelle stanze romane senza mai tener conto delle esigenze reali del territorio - dice il presidente Oliviero - La speranza è ora di poter ripartire nella direzione del programma elettorale del candidato Bonaccini. La stagione congressuale, il dibattito apertosi nelle sezioni e tra i cittadini ha ridato fiducia alle persone e spinto il popolo deluso e negli anni allontanatosi a riavvicinarsi. Chi si riconosce nella cultura e nei valori del Partito Democratico, si è tesserato nuovamente. Molte conferme, tantissime nuove iscrizioni. E' la proposta di cambiamento, sempre annunciata e mai attuata che ha riacceso l'entusiasmo. Il mio grazie di cuore va a tutti gli iscritti indistintamente".

"Ho girato come mia usanza il territorio in lungo ed in largo.

Ho visitato tutti i comuni della provincia di Caserta, con la sola eccezione di Natale e Capodanno. Il risultato è che oggi ci sono iscrizioni in oltre 95 comuni su 104, con il coinvolgimento largo della gente, degli amministratori e soprattutto dei giovani che non hanno esitato a tesserarsi. Aggiungo solo che personalmente non deluderò le aspettative e sono sicuro che non lo farà nemmeno Bonaccini ormai in vantaggio in tutti i sondaggi per la segreteria nazionale del Pd e che, da buon amministratore, deve tener conto di questa nuova pulsione di passione e coraggio. Si riparte, quindi, con rinnovata speranza". (ANSA).