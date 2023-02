Fratture al naso e alle costole per uno sguardo di troppo

(ANSA) - ISCHIA, 01 FEB - Un pestaggio in piena regola all'uscita di una discoteca, forse per uno sguardo di troppo: l'episodio è accaduto ad Ischia a fine estate ed ha portato alla denuncia di 8 persone dell'isola, tra i 20 ed i 24 anni di età, per concorso in percosse e lesioni aggravate.

La vittima del pestaggio è un 26enne napoletano che stava trascorrendo una serata all'interno di una nota discoteca del centro di Ischia quando, per futili motivi, ha avuto una discussione con gli otto giovani isolani (tutti residenti tra Casamicciola e Lacco Ameno e di cui cinque già noti alle forze dell'ordine); all'uscita del locale il giovane è stato seguito ed aggredito, riportando la frattura del naso e di alcune costole.

La mattina seguente il ragazzo ha fatto ritorno a Napoli e qui si è recato in ospedale, dove dopo le cure gli è stata emessa prognosi di 30 giorni per la guarigione, ed ha sporto denuncia; i carabinieri della stazione di Ischia hanno ascoltato alcuni testimoni dell'episodio e visionato le diverse telecamere di video sorveglianza presenti in zona arrivando ad identificare gli autori del pestaggio che oltre alle denunce, sono stati tutti proposti per l'applicazione del provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento (ANSA).