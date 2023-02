Due auto a fuoco in aperta campagna a Caivano

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Nella tarda serata i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caivano sono intervenuti in località Casolla, in aperta campagna, per l'incendio di due auto. Le fiamme domate dai Vigili del fuoco hanno completamente distrutto una Fiat Punto e una Lancia Y entrambe risultate rubate e intestate a incensurati. Indagini in corso dei Carabinieri. (ANSA).