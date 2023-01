Salvò vita a bimbo, attestato ad agente Ps

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - E' stato conferito, nel corso di una cerimonia, l' attestato di pubblica benemerenza al merito civile al vice sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Barrucci. L'agente in servizio al IV Reparto Mobile della Polizia di Stato a Napoli, nel luglio 2015, ha prestato soccorso ad un bambino privo di conoscenza chiedendo aiuto agli automobilisti in transito e praticando le manovre di primo soccorso. Un "esempio di generosità ed altruismo". Nel corso della cerimonia sono stati consegnati attestati ad altri operatori della Polizia di Stato per meriti e capacità professionali in attività complesse. (ANSA)