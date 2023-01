Comune Caserta espropria ex campo sportivo, sarà area verde

(ANSA) - CASERTA, 31 GEN - Il Consiglio Comunale di Caserta ha approvato all'unanimità la delibera che consentirà di espropriare l'area dell'ex campo sportivo, di proprietà dell'Istituto Sostentamento del Clero, situato nella frazione San Clemente (in via Galatina). Il progetto, che rientra nell'ambito del PICS (Programma Integrato Città Sostenibile), prevede che venga realizzato un parco pubblico, all'interno del quale saranno costruite strutture sportive.

In particolare, si tratta di una pista ad anello per il pattinaggio, di un campo polivalente, dedicato a calcetto, pallamano, basket e pallavolo. Accanto allo sport, ci sarà spazio per un importante adeguamento funzionale dei servizi e per il ripristino dell'area giochi per bambini, anche attraverso l'inserimento di giostre inclusive.

"Con questo provvedimento - spiega il sindaco di Caserta, Carlo Marino - compiamo un ulteriore e importante passo verso una completa riqualificazione della frazione di San Clemente.

Restituiremo agli abitanti della zona una fondamentale area verde, dove sarà possibile passeggiare e, soprattutto per i più giovani, fare sport di ogni genere. L'intervento si inserisce all'interno di un percorso di rigenerazione urbana e di potenziamento anche delle attività sportive a San Clemente.

Siamo riusciti ad ottenere dei fondi del Pnrr con i quali riporteremo al suo splendore lo stadio del baseball e abbiamo in programma iniziative importanti in grado di rilanciare questa importante area della città". (ANSA).