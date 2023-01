A Scampia polizia sequestra pistola e cartucce

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - La scorsa notte gli agenti del Commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Francesco Bacone, nel quartiere di Scampia: trovata, in un'intercapedine tra il muro e il vano ascensore, una pistola semiautomatica modello 315 con matricola abrasa e 5 cartucce cal. 6.35.

La polizia ha anche sequestrato altre 9 cartucce dello stesso calibro. (ANSA).