Da Caritas Napoli un dormitorio per 25 senza fissa dimora

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - La Caritas Diocesana, facendo sue e condividendo la preoccupazione e la sollecitudine dell'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha organizzato un punto di accoglienza nella chiesa di Santa Maria del Trionfo, in via P. de Filippo n. 8, nei pressi di via Foria.

La chiesa, non funzionante e abbandonata negli ultimi anni, è stata attrezzata per l'emergenza a dormitorio per 25 persone.

Gli ospiti saranno accolti ogni sera dalle ore 20 prevedendo, al contempo, il servizio docce e la cena. Al risveglio seguirà la colazione e il saluto per l'uscita.

L'opera - si sottolinea in una nota della Diocesi - si inserisce tra le tante già attive nei nostri territori per i nostri fratelli e le nostre sorelle più deboli, con la speranza di dare loro, in condivisione con tutte le associazioni impegnate nel servizio ai senza fissa dimora, cui va la nostra profonda gratitudine, un ulteriore sollievo. (ANSA).