Simeone, Roma forte ma nostro finale incredibile

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - "Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti. La Roma è una squadra molto forte e ha pareggiato, poi... è stato incredibile". Lo ha detto Giovanni Simeone, che ha segnato il gol del 2-1 del Napoli sulla Roma. Simeone a fine gara a Dazn ha sottolineato che "qui c'è una bella atmosfera - ha detto - e ci sono cose molto belle nel nostro gruppo. Stasera non mi sentivo molto bene, avevo mal di pancia, ma ho provato a dare tutto come faccio sempre. Ho segnato, ho fatto la cosa più bella che potevo fare oggi. Sono tre punti importanti questi guadagnati con la Roma, ma continueremo a dimostrare cos'è il Napoli e cosa è capace di fare. Quando entri nel secondo tempo è sempre più difficile perché devi adattarti subito al ritmo e con la Roma era molto alto, però alla fine è stato bello e sono molto contento. La famiglia Simeone è arrivata a 100 gol in Serie A? Molto bello, continueremo a segnare e lo faranno anche i miei fratelli". (ANSA).