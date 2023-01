Autonomia: Manfredi, non aiuta a creare un Paese competitivo

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - "Parlare di autonomia regionale nel momento in cui la grande sfida globale guarda altro - e la crisi energetica lo dimostra - non aiuta a costruire un paese competitivo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi è intervenuto al confronto da "Fare Rete" al quale ha preso parte anche Italo Bocchino, direttore editoriale del "Secolo d'Italia".

"Oggi, invece, abbiamo la necessità di ridurre i divari - ha aggiunto Manfredi - e non solo per un fatto di equità ma per la competitività del Paese stesso". Per questo il sindaco di Napoli vede il processo dell'autonomia differenziata "non impostato nel modo giusto".

A giudizio di Manfredi "i poteri dei sindaci sono molto ridotti rispetto alle necessità, alla domanda di servizi che viene dai cittadini" e bisogna "avviare un ragionamento serio che riguarda invece una rivisitazione delle autonomie locali, dando uno spazio importante alle città. Credo che sia utile per migliorare la qualità della vita delle persone".

Manfredi ha dunque invitato alla riflessione dicendo che non si deve fare come fatto per la riforma del titolo V della Costituzione che "non ha funzionato perché è stata fatta in maniera eccessivamente garibaldina, non è stata ben delimitata rispetto ad una necessità che c'era di decentramento, di dare maggiore forza agli enti locali". "E' invece opportuno che ci sia una rivisitazione degli equilibri tra Stato ed enti locali", ha concluso il primo cittadino di Napoli. (ANSA).