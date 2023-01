Uomo accoltellato a Melito

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Nella tarda serata di ieri un 34enne originario del Burkina Faso è stato portato in ospedale, a Giugliano, per una ferita alla coscia destra.

Colpito verosimilmente con un'arma da taglio, lo straniero non ha fornito alcuna indicazione ai carabinieri che indagano sull'episodio.

Il fatto, secondo gli investigatori, sarebbe verosimilmente accaduto nel comune di Melito, ma sono in corso accertamenti dei Carabinieri della tenenza di Melito per chiarire gli aspetti della vicenda. La vittima non è in pericolo di vita. (ANSA).