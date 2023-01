Calcio: Spalletti, avanti un passo alla volta senza distrazioni

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - "Questo vantaggio in classifica è stato costruito da ragazzi intelligenti, che sanno come si fa.

Se qualcuno in questo momento si lascia cullare, sono certo che quando domani si vede davanti la Roma e Mourinho, avrà di nuovo il cervello a posto per affrontare una top squadra con un top coach". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match con la Roma che definisce "una sfida in quel condominio top del campionato che spesso cito". Guardando al +12 in classifica sulla seconda e al +13 sul gruppo Inter, Lazio e Roma, Spalletti ricorda l'importanza delle ultime prestazioni e sprona i suoi a continuare così: "Dico bravi ai calciatori per la vittoria in un derby contro la Salernitana che ieri è andata a vincere a Lecce. Il nostro comportamento deve continuare ad essere fatto di grandi partite, comportamenti umili, attenzione a fare un passo alla volta senza pensare alla meta ma al lavoro quotidiano, senza guardare troppo distante dalla realtà immediata. Si va avanti senza farsi distrarre dai panorami, perché se non guardi la strada cadi - ha sottolineato l'allenatore degli azzurri -. Ci vuole leggerezza per giocare un bel calcio, ma tenendo serietà e professionalità negli allenamenti". (ANSA).