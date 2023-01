Avvocati: elezioni a Napoli, ecco i candidati indipendenti

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Tra gli indipendenti candidati alla prossime elezioni per il Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli - in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio prossimi - spiccano i nomi dell'ex presidente del Foro Maurizio Bianco e dell'attuale consigliere Giovanni Carini.

Per Bianco "Quando la barca diventa ingovernabile, non c'è tempo per inutili litigi tra chi vuol fare il capitano e chi deve remare. Si deve uscire tutti insieme dalla tempesta. La mia barca è l'Avvocatura napoletana, bisogna ritrovare l'unità che ci ha fatto riconoscere come l'Avvocatura più importante. Va rinsaldata quella comunità di intenti con la Magistratura per guidare un cambiamento che abbia al centro del percorso la difesa reale dei diritti ed il riconoscimento della nostra funzione costituzionale. La mia candidatura, individuale e senza lista, vuole essere l'indicazione di chi è disponibile a lavorare insieme agli altri e prima degli altri per recuperare l'autorevolezza che gli Avvocati partenopei hanno sempre avuto".

Giovanni Carini, consigliere, tesoriere Unione Coa regionale e presidente di Camera arbitrale delegato al civile, ha motivato la scelta di correre da solo "non per una ragione di indipendenza nè tantomeno politica, semplicemente è una decisione di autonomia più consona alla mia indole, rispettosa dell'istituzione con la quale la politica c'entra ben poco, insomma una decisione di cuore".

Corrono da indipendenti anche Donatella Giardino, Gennaro De Falco, Luca Panico, Alfredo Affaitati, Hylde De Benedetta, Rosaria Elefante, Teofilo Migliaccio, Antonio Santonastasio, Gianluca Alaia, Salvatore Rotondo, Ugo Catizone, Pierluigi Alberti, Nello Caserta, Nicolangelo Sessa, Marcello Lombardi e Francesco Annunziata. (ANSA).