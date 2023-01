Treno Circumvesuviana svia su Napoli-Sorrento, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Un treno della Circumvesuviana è sviato ieri sera sulla linea Napoli-Sorrento, nei pressi di Pozzano: nessun passeggero è rimasto ferito. Lo rende noto l'Eav, l'Ente autonomo Volturno, la società che gestisce i trasporti per la Regione Campania, aggiungendo che 30 persone a bordo sono state "subito soccorse da altro treno e riportate verso Sorrento".

La linea è stata interrotta nel tratto tra Vico e Castellammare ed è stato istituito in quel tratto un servizio sostitutivo bus. Sono in corso accertamenti e verifiche per il ripristino del servizio. Istituita una Commissione d'inchiesta, conclude Eav, per verificare le cause dell'incidente. (ANSA).