Studenti in piazza a Napoli, garantire la sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Studenti di Napoli e provincia oggi in piazza per sollecitare interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche. Un corteo ha attraversato il centrale Corso Umberto, aperto da uno striscione che ha richiamato la situazione di precarietà di diversi edifici del territorio ma anche la volontà degli studenti di continuare a battersi per rivendicare il diritto allo studio. Al centro delle rivendicazioni alcune 'vertenze' simbolo come quella dell'istituto Marconi di Giugliano, con gli studenti senza una sede, o di Ischia, dove la precarietà determinata da continui allarmi per il maltempo rende difficile la prosecuzione serena degli studi. (ANSA).