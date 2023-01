Parco del Vesuvio, Raffaele De Luca commissario straordinario

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Raffaele De Luca è il nuovo commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina. A subentrare ad Agostino Casillo, quindi, è il sindaco di Trecase, di Forza Italia. Dopo la nomina sono arrivate le congratulazioni di Vincenzo Cirillo, presidente del Consiglio comunale di Trecase e consigliere della città Metropolitana di Napoli: "Sono convinto che il mio sindaco Raffaele De Luca, nuovo commissario straordinario del Parco Nazionale del Vesuvio, saprà dargli lustro più di qualunque suo predecessore. Abbiamo vissuto insieme gli enormi problemi e gli errori che si sono susseguiti negli anni in un ente così importante che, dalla sua istituzione, è stato sempre percepito come un evento nefasto e un vincolo, piuttosto che una ricchezza nella vita delle persone che popolano i comuni del Vesuviano".

"Il parco Nazionale del Vesuvio - continua Cirillo - deve essere, così come doveva essere in origine, un'opportunità per il nostro territorio e, nello specifico, per settori strategici come turismo e agricoltura, da entrambi sempre sostenuti! Auspico nella creazione di un marchio, che dovrà rappresentare nel mondo i prodotti di eccellenza e la qualità dei servizi, alla stregua di marchi DOP, IGP, DOC ecc. nazionali e internazionali. Oggi è un giorno importante e dobbiamo essere fieri, tutti. Auguro un eccellente lavoro al mio amico Raffaele De Luca da me e da tutta la Città Metropolitana di Napoli" (ANSA).