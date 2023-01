Napoli-Roma, Osimhen vuole bissare gol-vittoria

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Un match equilibrato ma poi chiuso con tre punti azzurri con un tiro in corsa angolatissimo dell'1-0 finale. Così Viktor Osimhen ha chiuso all'80' la sfida di andata tra Napoli e Roma, con la vittoria degli azzurri all'Olimpico, che ora la squadra di Spalletti vuole bissare domenica al Maradona che si annuncia pieno di tifosi partenopei, ma con settore ospiti vuoto, visti i daspo proprio ai tifosi delle due squadre dopo gli scontri in autostrada.

Niente allarmi per possibili botte tra ultras, quindi, ma solo voglia di vedere un match tra due squadre che hanno ripreso dopo i Mondiali a buon ritmo, con tre vittorie e un pari per i giallorossi e tre vittorie e una sconfitta per gli azzurri. La distanza c'è, con il Napoli che ha 13 punti di vantaggio sui giallorossi e vuole tenere in forma la fuga al primo match del girone di ritorno. Spalletti ha passato questi giorni a parlare chiaro con Osimhen e compagni, chiarendo che il vantaggio c'è ma il Napoli è solo a metà del cammino e pensare a trionfi vicini è solo pericoloso per un calo che a volte attende le capolista del campionato. Su questo serve la personalità che Psimhen è pronto a dimostrare anche domenica, quando nel Maradona vuole tornare al gol, seguendo la sua strada di capoclassifica dei cannonieri e riprendendosi l'abbraccio dei 55.000 attesi. La sfida è forte anche tra le coppie offensive, con Dybala e Abraham che se la vedranno con Kim e Rrahmani, mentre dall'altra parte la difesa giallorossa dovrà contenere Osimhen e Kvaratskhelia, pronto a rientrare in campo dopo aver saltato per influenza le sfide contro Cremonese e Salernitana. Ingredienti top e sfida anche tattica tra Spalletti e Mourinho, il Napoli è pronto ad affrontare un altro passo di un cammino lungo verso il sogno.

(ANSA).