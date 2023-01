Giorno Memoria: tema choc a Napoli,sono morti tutti bruciati

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Sta suscitando polemiche il tema di un ragazzo di una scuola di Ponticelli a Napoli, l'Isis Archimede, sul Giorno della Memoria. L'argomento - come riferisce la Repubblica Napoli, che pubblica la foto - è stato liquidato dal giovane, di quasi 18 anni, con un rigo solo: 'so' tutt muort abbruciat' (sono tutti morti bruciati, ndr).

Quando la professoressa di Italiano ha letto il commento del giovane, lo ha mostrato alla preside che si è rivolta con una lettera ai docenti della scuola. "Dobbiamo trovare - ha spiegato la dirigente, Mariarosaria Stanziano - le parole per evitare che quella ignobile frase, graffiata su un foglio bianco, passi inosservata. Abbiamo da educatori il dovere di accogliere e rilanciare".

Purtroppo, rileva la dirigente, le giovani generazioni "sempre più spesso si mostrano incapaci di raccogliere emozioni, di entrare in sintonia con i drammi dell'altro, di mostrare empatia. E' una vera patologia - dice - l'alexitimia, ma se ne parla poco". Nella lettera ci si chiede: "quel ragazzo ha voluto fare lo splendido? O l'irriverente? O ancora l'ironico barzellettiere? ha voluto lanciare una aperta sfida alla scuola, all'autorità dei docenti, mostrandosi disincantato e irrispettoso?".

L'interrogativo è se "ha inteso interpretare per iscritto le mille battute caustiche e imperdonabili che rimandano ai forni crematori, alle saponette, al gas letale...; oppure ha usato formule verbali aggressive pari a quei violenti cori da stadio che inneggiano al Vesuvio?".

"Possibile - si chiede l'europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania - che nessuno provi indignazione di fronte al tema dell'alunno del liceo Archimede di Ponticelli sul giorno della memoria? Il ragazzo andrebbe bocciato senza indugi". "È incredibile - aggiunge Martusciello - che nessun consigliere comunale proferisca parola su quanto accaduto. Il sindaco ha forse perso la voce? Chiediamo provvedimenti esemplari. Quel tema - conclude l'esponente forzista - è una vergogna nazionale che ci fa rabbrividire". (ANSA).