Da venerdì 3 febbraio al Teatro Augusteo "Il medico dei pazzi"

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Da venerdì 3 a domenica 12 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli va in scena "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, con la regia di Claudio Di Palma. La celebre commedia, capolavoro di comicità, rivive di nuova luce nell'adattamento diretto da Di Palma. Siamo negli anni Cinquanta, la filodiffusione invade per la prima volta i luoghi pubblici con l'intento di pacificare gli animi agitati da un vortice di affannoso arrivismo. Qui ritroviamo le avventure di Felice Sciosciammocca, giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo, che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica "per matti".

Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in assolute follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca, regalando al pubblico spunti di travolgente comicità.

Con Massimo De Matteo (Felice Sciosciammocca), e con Giovanni Allocca (Errico), Raffaele Ausiello (Peppino), Andrea de Goyzueta (Don Carlo), Angela De Matteo (Amalia), Renato De Simone (Michele), Luciano Giugliano (Ciccillo), Valentina Martiniello (Rosina), Ingrid Sansone (Concetta), Federico Siano (Raffaele). Scene Luigi Ferrigno, costumi Giuseppe Avallone, aiuto regia Peppe Miale, assistente alla regia Manuel Di Martino, lo spettacolo è una coproduzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, S.G.A.T., Tradizione e Turismo - Teatro Sannazaro. (ANSA).