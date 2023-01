Agguato a Napoli, 23enne ucciso a colpi d'arma da fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Un giovane di 23 anni, Rocco Tomaselli, è stato ucciso ieri sera a Napoli, nella zona delle cosiddette "case nuove". L'agguato, secondo quanto si è appreso, è scattato in via Santa Maria delle Grazie a Loreto.

Una decina, secondo quanto emerge dai rilievi, i colpi d'arma da fuoco esplosi. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. (ANSA).