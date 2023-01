Si allontana da ospedale e finisce in burrone

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 26 GEN - Una giovane paziente si e' allontanata dall'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco (Napoli) ed e' finita in un burrone di via Montedoro. La donna e' stata tratta in salvo grazie all' intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco e dei vigili del Fuoco.

I militari sono scesi fino al burrone per localizzarla e constatare le condizioni di salute. Sul luogo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare i soccorritori e la giovane donna. (ANSA).