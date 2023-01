Giorno Memoria: al Cartastorie documenti d'esilio e di reintegro

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Le storie personali degli impiegati di origine ebraica del Banco di Napoli 'esposte' in occasione della Giornata della Memoria: comunicazioni di sospensione del servizio, lettere d'esilio e poi di reintegro. Questi i documenti che si potranno vedere in occasione della Giornata della Memoria ne 'ilCartastorie', il museo dell'Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli. L'esposizione intitolata "Ha deliberato di dispensarvi" è la testimonianza dell'applicazione, da parte del Banco di Napoli, evidenziano gli organizzatori, "delle leggi fasciste 'per la difesa della razza' con cui si licenziarono gli impiegati di origine ebraica, utilizzando la formula di 'dispensa dal servizio' da cui prende il titolo l'esposizione documentaria.

Carte d'archivio che concorrono a gettare luce su quanto accaduto tra il 1938 e il 1945, e diventa un modo per raccontare come la comunità ebraica venne privata dei propri diritti e delle proprie libertà. "Tramite le scritture del suo Archivio - spiega il residente Orazio Abbamonte - la Fondazione Banco di Napoli, in virtù del suo compito di valorizzare la memoria e la conoscenza, mette al centro un patrimonio culturale capace di restituire alla società 500 anni di storia, dal 1539 ai giorni nostri, ricordando e trasmettendo alle generazioni future la Storia".

La mostra è fruibile nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 gennaio negli orari di apertura del Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli (dalle 10 alle 18) con il biglietto di ingresso standard (5 euro con visita libera e 7 euro con visita guidata). Oltre alla mostra documentaria, i visitatori possono muoversi tra i diversi secoli della storia, attraverso racconti che si snodano lungo il percorso multimediale permanente. "Così, tramite un'esperienza immersiva in un paesaggio di carta, tra immagini e suoni, si può scoprire il mondo degli uomini che c'è dietro quelli che a prima vista potrebbero sembrare 'solo' registri contabili" evidenziano i promotori. (ANSA).