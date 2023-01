Dl Ischia: Musumeci, prime risposte dopo anni di discussioni

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Convertito in legge il decreto varato dal governo Meloni sui primi interventi straordinari dopo la frana di Ischia. Nel frattempo lavoriamo per snellire il quadro normativo sulla ricostruzione post alluvione. Sono le prime concrete risposte dopo anni di inutili discussioni". Lo scrive in un tweet il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (ANSA).