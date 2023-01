Covid: Campania; terzo giorno consecutivo senza vittime

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Sono 335, su 7.782 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania: lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano che, per il terzo giorno consecutivo, non include nuove vittime. Il tasso di incidenza si attesta al 4,3%, in discesa rispetto al 4,92 di ieri. Invariati i ricoveri in degenza, a quota 270, mentre i posti occupati nelle terapie intensive scendono a 16 (-2). (ANSA).