Centauro investe Cc: entrambi non sono in pericolo di vita

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Non sono più in pericolo di vita il carabiniere investito e il 18enne che a bordo del suo scooter lo ha colpito a Napoli. Entrambi, confermano i carabinieri, rimangono in ospedale per accertamenti.

Il militare stamattina è stato investito in corso Arnaldo Lucci: al 18enne era stato intimato l'alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il diciottenne non ha rallentato ma lo ha colpito in pieno. (ANSA).