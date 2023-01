Calcio: Napoli all'esame Mourinho con un Kvara in più

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Non solo l'attacco migliore del campionato, record detenuto sin dalla prima giornata, ma ora anche la miglior difesa della serie A, con 14 gol incassati in 19 partite, uno in meno della Juventus. E' la retroguardia blindata una delle armi migliori del Napoli che ha chiuso da dominatore il girone d'andata, con 12 punti di vantaggio sul Milan secondo e il primato in tutte le statistiche che contano.

Un'arma in più da mettere in campo contro la Roma. Come spiega uno dei baluardi della retroguardia di quest'anno, Amir Rrahmani: "Noi - spiega il difensore azzurro - andiamo in campo sempre per i tre punti, concentrati, col massimo della pazienza.

Giochiamo per fare gol e subirne meno. La difesa funziona per merito di tutta la squadra, perché tutti attaccano e tutti difendono, la fase difensiva comincia dagli attaccanti. Poi quando va bene la squadra davanti è molto più facile anche per noi dietro".

Le idee di Spalletti funzionano, come sottolinea il centrale kosovaro: "In attacco - afferma - abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l'Inter non ci siamo riusciti. Abbiamo giocatori che tengono bene la palla e quando siamo sotto pressione riescono sempre a uscire con una bella giocata. Il merito è tutto di Spalletti che ha una filosofia di gioco che stiamo seguendo. Ci dice di essere tranquilli, di pensare partita dopo partita. Ma sul campionato ci dice che è molto presto, siamo solo a metà strada".

"E' molto bello sapere - dice Rrahmani - che lo stadio sarà pieno. Ci sentiamo più forti e carichi insieme ai tifosi per cercare sempre i tre punti. La Roma ha qualità, dovremo gestire bene la palla ma anche guardarci dalla loro qualità offensiva con Dybala e Abraham. Avere 12 punti di vantaggio sulla seconda è il segnale che stiamo andando bene, ma speriamo di continuare così, giocando questo girone di ritorno nella maniera giusta.

Sappiamo di essere a metà strada per lo scudetto, ma non ne parliamo nello spogliatoio, perché ci sono molte partite e pensiamo solo a prepararci". Si è preparato con i compagni oggi anche Kvaratskhelia che ha superato i postumi dell'influenza, ora Spalletti deciderà se ha la forma giusta per partire titolare contro la squadra di Mourinho. (ANSA).