Sorpresa a rubare colpisce dipendenti supermercato

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - E' stata sorpresa a rubare alcune confezioni di generi alimentari dallo scaffale di un supermercato di Varcaturo di Giugliano. Ma una volta scoperta da due dipendenti ha tentato la fuga e non ha esitato a sferrare un pugno ad un commesso e mordere la mano dell'altro.

E' accaduto in un supermercato in via staffetta, poco lontano dalla caserma dei Carabinieri. I militari sono stati allertati dal titolare del negozio che hanno bloccato la donna non molto lontano dal negozio.

Si tratta di una 60enne incensurata di Pozzuoli che ora deve rispondere di rapina. E' agli arresti domiciliari. I due dipendenti che sono stati medicati subito dopo guariranno in due giorni. (ANSA).