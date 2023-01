Sanremo, Peppino di Capri verso il festival

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Peppino di Capri potrebbe essere ospite del Festival di Sanremo. Recordman con 15 partecipazioni alle spalle, in gara e come ospite, di Capri - apprende l'ANSA - potrebbe essere celebrato nella terza serata del Festival, giovedì 9 febbraio, dopo i Pooh nella prima e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. Con i suoi 83 anni, Peppino di Capri, famoso anche all'estero, in particolare in Brasile, rientrerebbe nella schiera dei grandi artisti over 70 chiamati all'Ariston da Amadeus in qualità di superospiti.

