Inaugurata a Napoli la 'foresteria solidale"

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - È stata inaugurata oggi a Napoli la "Foresteria solidale" della "Casa di Tonia", dedicata alla memoria di Paola Grimaldi, compianto presidente della Fondazione Grimaldi.

La casa ospiterà le famiglie di bambini ospedalizzati o che ricevono cure negli ospedali napoletani, provenienti da fuori città e in stato di indigenza. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dell'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, che ha voluto la "Casa di Tonia", opera segno della Chiesa di Napoli, che ospita già una casa famiglia per ragazze madri e gestisce numerosi progetti di solidarietà.

Erano presenti all'evento i figli di Paola Grimaldi, oggi membri della Fondazione Grimaldi, e il consiglio di amministrazione della Fondazione in Nome della Vita onlus, che gestisce "Casa di Tonia", guidato dal presidente Edoardo Cosenza e dal vicepresidente Gianmaria Ferrazzano. Verrà ora siglato un accordo con l'ospedale Santobono-Pausilipon ed altri nosocomi pediatrici per la segnalazione dei nuclei familiari che necessitano di accoglienza. (ANSA).