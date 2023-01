In casa aveva ordigno artigianale ad alto potenziale, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - In casa aveva una bomba che, se fosse esplosa, secondo le valutazioni degli artificieri, avrebbe polverizzato un camion. I Carabinieri della compagnia di Napoli Stella, insieme ai nuclei di pronto intervento e al nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato in zona Mercato a Napoli per detenzione di esplosivo un 46enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Nella sua abitazione, in uno zaino nero, i militari hanno trovato un ordigno artigianale ad alto potenziale. La forma perfettamente studiata per alloggiare in una borsa (o in uno zaino), le dimensioni e il peso sufficienti a distruggere un camion. Durante la perquisizione ritrovati anche 4 proiettili calibro 38 e sequestrato un impianto di video sorveglianza a circuito chiuso installato abusivamente lungo le pareti esterne della casa. L'uomo è ora in attesa di giudizio mentre l'area è stata messa in sicurezza dagli artificieri.

Inoltre sono stati sequestrati in un'area condominiale anche 33 grammi di hashish. (ANSA).